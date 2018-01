Enduropale du Touquet : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2018

Les horaires de l'Enduropale 2018

Enduropale 2018 : le teaser

La Vintage, la course des motos d’avant 1990, se déroulera vendredi à partir de 13h

à partir de 13h L’Enduropale junior (13-17 ans) samedi de 10 h à 11 h 30

Le Quaduro samedi de 13 h à 15 h 30.

L’Enduropale espoirs (11-15 ans) dimanche de 10 h 30 à 11 h 30



Enduropale du Touquet : le circuit

Enduropale du Touquet 2018 : le modelage du circuit

Enduropale du Touquet 2018 : qui sont les favoris ?



Enduropale du Touquet : comment s'y rendre ?

Petits PRIX Enduropale 2018 -TER|SNCF Profitez de billets à 2, 5, 8 et 10 euros selon la distance parcourue, pour assister au 13ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais / Quaduro les 26, 27 et 28 janvier 2018. Cette offre est valable au départ de toutes les gares Hauts-de-France vers et depuis la gare d'Étaples - Le Touquet.

Enduropale du Touquet : comment regarder la course de chez soi ?



Enduropale du Touquet 2018 : quelle météo ?

Cette édition 2018 de l'marque le retour de la course principale à 13h30 (jusqu'à 16h30). La traversée de la ville en convoi débutera à 13 h.Mais l'Enduropale, c'est depuis quelques années, 5 courses en tout, réparties sur 3 jours :Plus de 2 150 pilotes sont engagés pour cette édition, toutes courses confondues.Les tempêtes n'ont pas facilité le travail des services techniques de la Ville du. Mais tout sera prêt pour le Jour J. 50 personnes y travaillent encore cette semaine.Le circuit fait 13 km cette année : "Il est un peu plus long que l'an dernier, explique David Hauquier, directeur de l'Enduropale. Mais on avait fait beaucoup de modifications, là, on est resté sur le même schéma".La zone d’arrivée a été ré-aménagée pour une meilleure visibilité.Plus que jamais, la course est ouverte cette année. Au moins une dizaine de prétendants. À commencer par les pilotes qui se sont montrés cette saison lors du championnat de France des courses sur sable : l’Anglais(vainqueur à Berck et Loon-Plage) et(vainqueur à Hossegor)., triple vainqueur de l’épreuve, est toujours soigné en Argentine après sa lourde chute au Dakar. Son absence change aussi un peu la donne.... pourraient en profiter. Sans oublier le vainqueur de l'an dernier, le Belge. "On s'est battu depuis quelques années pour améliorer le plateau, explique. On a vraiment cette année un engagement de chaque team pour essayer de gagner."La solution la plus choisie par les fans de l'Enduropale. L'A16 est gratuite pour les motards samedi et dimanche. Des "relais calmos" sont, comme chaque année, mis en place au Parcq et à Verchocq.La solution tranquille, pratique et pas trop chère. Sachant que la SNCF propose des billets à 2, 5, 8 et 10 euros en TER, selon la distance parcourue, depuis de nombreux points des Hauts-de-France. Arrivée en gare d'Étaples - Le Touquet.Possible mais plus compliqué. Dimanche, impossible à partir de 7h, de se garer dans la station du Touquet. Il faudra laisser sa voiture sur le parking de l’aéroport (5€ la journée) et emprunter une navette gratuite jusqu'à la plage.Trois possibilités :Difficile de prévoir précisément à quelques jours de l'. Mais en gros, selon météo France, il faut compter sur un temps gris, perturbé et pas très frais.Vendredi devrait être une belle journée, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation samedi, et un temps plus calme dimanche.: vendredi : 4/9 – samedi : 2/10 – dimanche : 6/11.