Enduropale du Touquet. Météo, horaires, circuit, télé, favoris... : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

1. Enduropale du Touquet 2019 : quels horaires pour les 5 courses ?

TEASER ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS 2019

La Vintage, la course des motos d’avant 1990, se déroulera vendredi : 14h – 14h30 : 1ère manche / 16h-16h30 : 2ème manche

L'Enduropale juniors (13-17 ans) se déroulera le samedi de 12h à 13h30

Le Quaduro : samedi de 14h30 à 17h

L'Enduropale Espoirs : dimanche de 8h30 à 9h30

L'édition 2019 de l'débutera pour la première fois à 14h. La traversée de la ville en convoi débutera à 13 h40. 3 heures de course jusqu'à 17h.Mais l'Enduropale, c'est depuis quelques années, 5 courses en tout, réparties sur 3 jours :

En tout, 2200 pilotes de moto et quad sont inscrits cette année.



2. Enduropale du Touquet : quel circuit ?

Parcours 2019 Enduropale du Touquet Pas-de-Calais

Le circuit fait toujours 13km, de l'Aqualud auà Merlimont. Bosses, lignes droites, chicanes au programme. Pas de grosse nouveauté cette année : "On a ajouté une première butte qui s'élève à 3 m de haut et une descente de 3 m aussi, ce qui nous fait un dénivelé de 6 m, explique tout de même Hugues Duhamel, responsable du circuit de l'Enduropale. Avec une remontée progressive sur un virage en vélodrome et de nouveau la même chose... Donc là, va se créer un peu de spectacle !"

3. Enduropale du Touquet : qui sont les favoris ?

ENDUROPALE DU TOUQUET : notre émission spéciale avec Potisek, Van Beveren et Hauquier

4. Enduropale du Touquet : comment s'y rendre ?

L Enduropale c'est dans un mois. La ffmc 62 tiendra son Relais Calmos à le Parcq pour que les motards puissent faire une pause et se réchauffer. pic.twitter.com/kewvHu4pRG — FFMC62 (@FFMC62) 4 janvier 2019

Enduropale du Touquet : comment regarder la course de chez soi ?

Enduropale du Touquet, tous vos rendez-vous Ça chauffe ! L'Enduropale du Touquet c'est le week-end prochain ! Des rendez-vous toute la semaine avant les courses en direct, pour vous faire vivre cet événement au plus près ! On vous laisse découvrir ! ;-) 🏍🏍👍 ➡ http://bit.ly/ENDUROPALE-Programme Publiée par France 3 Nord Pas-de-Calais sur Vendredi 25 janvier 2019

Enduropale du Touquet 2018 : quelle météo ?

Le plateau est très complet cette année. Entre le tenant du titre (Milko Potisek), son dauphin en pleine forme (Nathan Watson), le triple vainqueur qui revient du Dakar (Van Beveren), le néophyte au Touquet mais cador du motocross Van Horebeek, la bagarre promet d'être belle."Watson et Potisek sont quasi ex-aequo, pronostique Sergeï Potisek, ancien pilote et consultant de France 3 Nord Pas-de-Calais. Mais je mets Nathan devant parce qu'il a le meilleur mental. C'est un pilote de championnat du monde. Il a l'habitude de se confronter à des cadors, à très haut niveau. L'an dernier, il n'a pas fait un très bon départ. Il manquait peut-être encore un peu d'expérience."Comme chaque année, entre 200 000 et 500 000 personnes sont attendues au Touquet. Ça fait du monde. Pour se rendre au Touquet, mieux vaut donc se préparer.La solution la plus choisie par les fans de l'. Un "relais calmos" est, comme chaque année, mis en place au Parcq.La solution tranquille, pratique et pas trop chère. Sachant que la SNCF propose des billets à 2, 5, 8 et 10 euros en TER, selon la distance parcourue, depuis de nombreux points des Hauts-de-France. Arrivée en gare d'Étaples - Le Touquet.Possible mais plus compliqué. Dimanche, impossible à partir de 7h, de se garer dans la station du Touquet. Il faudra laisser sa voiture sur le parking de l’aéroport (5€ la journée) et emprunter une navette gratuite jusqu'à la plage.Cette année, plus que jamais,est "LA" chaîne de l'Enduropale. Reportages, pages spéciales, émissions, retransmission de la course en HD et en intégralité (avec Céline Rousseaux, Sergeï Potisek, Xavier de Soultrait aux commentaires), Quaduro retransmis sur le web (avec Céline Rousseaux et Simon Vitse aux commentaires)...Tout le week-end, votre chaîne régionale déploie des moyens importants pour faire vivre au plus l'événement. Le programme détaillé est ici . Selon, dimanche, c’est un temps relativement clément qui nous attend après la passage de la tempête Gabriel cette semaine. Peu de vent, des températures autour de 3 à 5°C. A-priori, pas de pluie, encore moins de neige. Bref des conditions hivernales mais correctes.Samedi, en matinée, nous aurons un ciel très encombré porteurs de quelques averses. Puis le temps restera maussade accompagné de petites pluies.Dimanche, des éclaircies se dessinent sur le littoral en matinée. Peu de vent et des températures pendant la course l'après-midi autour de 3 à 5°C.