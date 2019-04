Enduropale du Touquet : on connaît les dates de l'édition 2020

Les organisateurs de l’Enduropale ont annoncé ce mardi les dates de l’édition 2020 de l'Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais). Celle-ci se tiendra du 31 janvier au 2 février.Comme chaque année, les 1 200 places pourraient s’écouler en quelques heures. Nathan Watson, vainqueur de l'édition 2019 y remettra son titre en jeu. Sur la plage, l’an prochain, ses principaux rivaux devraient être une fois de plus Milko Potisek et Jeremy Van Horebeek.Les trois jours de folie de la 44ème édition avaient été un succés : des milliers de spectateurs, 1300 personnes mobilisées pour encadrer la course...Pour l'édition 2020, l’organisation de l'Enduropale sera renforcée, explique Bernard Baudoux, le président d’honneur. David Hauquier, ancien pilote de sable et vainqueur de l’Enduro du Touquet en 1997 reste à la tête de l'organisation et Arnaud Demeester, recordman de victoires, l'assistera pour l'organisation de la course.