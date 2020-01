VIDÉO. Enduropale du Touquet : la Vintage, interrompue par la marée, remportée par Rudy Vergriete

Enduropale Vintage 2020 : les images de la marée montante, plus rapide que prévu

Le Nordiste Rudy Vergriete (dossard n°1) a remporté l'épreuve "Vintage" de l'Enduropale du Touquet, ce vendredi 31 janvier, après une course raccourcie à cause de la marée.La course, à laquelle participaient près de 600 personnes, a démarré peu avant 14 heures et n'a finalement duré que 45 minutes avant d'être interrompue par la montée de la marée, plus rapide que prévu. Dans un tel cas, le classement final se fait à partir du classement du tour précédent. Rudy Vergriete avait déjà remporté l'édition 2019 de cette course spéciale, réservée aux motos antérieures à 1996, et à laquelle participent de nombreux passionnés.Le classement complet de la course vintage est à retrouver ici