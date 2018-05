Etaples : le corps d'une femme repêché dans le port de plaisance

Le corps d'une femme âgée a été repêché ce samedi 19 en fin de matinée dans le port de plaisance d'Etaples, près du Touquet. C'est un riverain qui a fait cette macabre découverte, prévenant aussitôt les secours.



Gendarmes et pompiers étaient par ailleurs déployés en masse autour de Cucq et aux abords de la Canche depuis cette nuit, à la recherche d'une Cucquoise de 72 ans disparue vendredi soir.



Une enquête a été ouverte au parquet de Boulogne-sur-Mer pour déterminer si le corps sans vie qui a été repêché est bien celui de la femme portée disparue, ainsi que pour déterminer les causes de son décès.