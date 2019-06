Un festival type Main Square sur la plage du Touquet en juillet 2020 ? (Attention fake news !)

Facebook pas dupe

[PROG #LVF2020] Unique, original, et profondément lui-même, Damso est un artiste passionné qui sait garder les pieds sur 🌍 Il sera sur scène au Touquet le 10 Juillet 2020 pour vous en mettre pleins les oreilles . 🔉 Prends tes places vite, vite, vite pic.twitter.com/tuXlxdHtnr — Les Vagabonds (@lesvagabondsFR) 7 juin 2019

Affiches, annonces sur les réseaux sociaux, noms alléchants... Tout semble vrai sauf que... Ce festival, qui est annoncé au Touquet pour 2020, n'est pour l'instant que le fruit de l'imagination de six étudiants en DUT MMI (métiers du multimédia et de l’internet) à Lens, et s'inscrit dans le cadre d'un projet tutoré déterminant pour leur 1ère année. Ce sont Les Echos du Touquet qui ont repéré l'information sur les réseaux sociaux.L'exercice mené pendant trois semaines intensives par ces six jeunes âgés de 18 à 22 ans a pour objectif d'organiser toute la communication autour d'un festival. Site internet , réseaux sociaux, affiche et autres flyers : leurs compétences en language web, infographie, marketing, événementiel et création vidéo sont ainsi mises à l'épreuve.Imrane Drissi, un des six étudiants, nous a expliqué s'être largement inspiré d'un de leurs festivals préférés, le Main Square à Arras. Ils ont choisi Le Touquet qui représente pour eux "l'été, la plage, un lieu propice à la tenue d'un festival". "Le logo contient d'ailleurs trois vagues, comme autant de scènes que pourraient proposer le festival", justifie Imrane.Pour la vidéo de teasing du festival, ils ont réexploité des images du célèbre festival américain Coachella. Compte Instagram Facebook : la toile se tisse petit à petit... même s'ils ont pu rencontrer quelques difficultés de publication sur la plateforme créée par Mark Zuckerberg, celle-ci ayant repéré automatiquement le caractère fictif du festival.Car s'il s'agit d'un projet d'études, ces jeunes se disent partants pour se lancer dans l'organisation d'un tel festival, si un producteur se montre intéressé. De là à imaginer en juillet 2020 sur la plage du Touquet Christine & the Queens, Lomepal, Weekend Affair, DJ Snake, Ben Harper et autre Jain...