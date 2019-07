Pas-de-Calais : la pêche à pied des coques interdite entre Hardelot et Le Touquet

"Les récentes analyses réalisées par l’IFREMER traduisent un état sanitaire non conforme des coquillages enfouis, notamment des coques, dans la zone dite 62.10 de la baie de Canche, d’Hardelot au Touquet", justifie la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.



La pêche à pied des coques est donc interdite jusqu'à nouvel ordre entre Hardelot et Le Touquet. En loisir, comme pour les professionnels pêchant des coques "destinées au marché du frais". "Seule reste autorisée la pêche à pied à titre professionnel des coques si celles-ci sont destinées à subir un traitement thermique dans un établissement agréé", précise la préfecture.



Des investigations sont en cours pour trouver l’origine de cette situation sanitaire. "La pêche de ces coquillages sera ouverte à nouveau dès que les analyses seront favorables", prévient la préfecture. En attendant, les personnes ayant consommé des coquillages provenant de cette zone et qui présenteraient des troubles digestifs (vomissements, diarrhées, nausées) sont invitées à se rapprocher de leur médecin.