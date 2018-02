Le Touquet : les CRS postés devant la villa des Macron bientôt remplacés par des gendarmes mobiles

Un contexte de mécontentement

Cette décision "nous est tombée dessus", déplore un représentant SGP Force Ouvrière

CRS GS Le Touquet : Fuyez le syndicat majoritaire qui baisse la tête. pic.twitter.com/xe7Z7OKsJz — hurth (@unsadh) 8 février 2018

Une "logique normale de mobilité", selon la préfecture

On avait beaucoup entendu parler d'eux cet automne.par des gendarmes à partir du 20 février prochain, a confirmé auprès de France 3 Hauts-de-France la préfecture du Pas-de-Calais.Ce remplacement intervient dans un contexte dedes CRS en question, qui se relaient tous les quinze jours. Au mois de décembre, les délégués syndicaux avaient réclaméUn de ces gardes statiques avait en effet frôlé la sanction de son commandement pour s'être abrité dans son véhicule lors d'une tempête.Deux mois plus tôt, c'estqui avait semé la discorde. La direction de la police avaient retiré aux CRS en poste statique sur la voie leur fusils d'assaut et leurs gilets parre-balles, certains commerçants de l'artère s'étant plaints de leur côté anxiogène pour les clients. Le syndicat Unsa police avait dû batailler pour obtenir un recul de la préfecture sur cette mesure Lace qui est peut-être en lien avec cette décision de la préfecture. C'est en tout cas ce que sous-entend le syndicat Unsa. Dans un communiqué, l'organsation ironise sur ce transfert de mission, avançant que les gendarmes mobiles seraient plus "dociles", car leur statut de militaire les empêche de se syndiquer. Vous pouvez lire le communiqué ci-dessous.Du côté de la, on explique ce changement par "dessurvenus à Calais le jeudi 1er février", qui auraient conduit le préfet Fabien Sudry à déciderConcrètement, la moitié des CRS sécurisant la villa présidentielle sera redéployée dans le Calaisis.Une rotation des effectifs queune organisation qui s'était moins mobilisée que l'Unsa au cours de ces précédents désaccords. "Ça nous est tombé dessus jeudi. On pensait garder cette mission pendant cinq ans, ça nous convenait. On demandait simplement davantage d'équilibre entre CRS et gendarmes dans les missions journalières", défend-il au téléphone. La préfecture souligne quant à elle que cette rotation intervient dans une "logique normale de mobilité pour des dispositifs de longue durée."