Le Touquet : les deux hommes interpellés n'ont “aucun lien” avec la maison des Macron

Le ressort de tout ça, c'est l'alcool

L'affaire des deux hommes ivres interpellés en voiture dans la nuit de mercredi à jeudi au Touquetdans cette ville balnéaire du Pas-de-Calais, a affirmé le parquet de Boulogne-sur-Mer.Les deux hommes,contrôlés avec 2 grammes d'alcool, sont soupçonnés d'outrage, de rébellion et mise en danger de la vie d'autrui, selon une source policière."Le ressort de tout ça, c'est l'alcool", a souligné cette source, précisant que "d'habitude, ce ne sont pas des délinquants". Selon le parquet, un seul des deux est connu de la justice pour une affaire de violences.où séjournent régulièrement le président de la République et son épouse, et ont failli renverser des piétons, a précisé une autre source policière, confirmant des informations d'Europe 1.Les deux hommes ont été interpellés vers 3h00 et placés en garde à vue.