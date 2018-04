Le Touquet : deux hommes interpellés à proximité du domicile d'Emmanuel Macron

Trois passages

Deux hommes ont été interpellés la nuit dernière aupar des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Boulogne-sur-Mer, au Touquet, selon une information d'Europe 1 , confirmée par une source policière.Ils étaient passés à trois reprises à vive allure devant la résidence d'dans le centre de la station balnéaire (le Président de la République n'y est pas présent actuellement).Repérés par les gendarmes en poste pour la surveillance de cette résidence, ils auraient apparemmentqui traversaient au bout de la rue Saint-Jean, sans les toucher.Les deux hommes sont âgés de, sont connus des services de police et étaient. Ils sont actuellement en garde à vue et sont soupçonnés d'outrage, de rébellion et mise en danger de la vie d'autrui. "Ils sont peut-être passés par là parce qu'il y a la maison, mais on n'en sait pas plus" a précisé une source policière à l'AFP.