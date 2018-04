Le Touquet : Emmanuel Macron au contact des badauds

Emmanuel Macron est sorti dans le milieu de journée avec Brigitte, et a serré quelques mains parmi une petite foule de badauds qui l'attendaient, leur souhaitant un "bon dimanche". "Bravo !", lui ont lancé des passants avant qu'il ne s'engouffre dans sa voiture. Arrivé dans le Pas-de-Calais vendredi soir, il s'était déjà livré à un petit bain de foule samedi.



Ce séjour familial au Touquet intervient à la veille d'un conflit qui pourrait durer. Dès 19h lundi, les cheminots entameront une grève, inédite et périodique de deux jours sur cinq, pour contester le projet de réforme ferroviaire du gouvernement.



Ce début de mois d’avril sera chargé puisque des grèves sont également prévues chez Air France, mardi et samedi à l'appel de onze syndicats, mais aussi dans le ramassage des déchets, l'énergie et le gaz.