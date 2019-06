Le Touquet : le Grand Prix de la biographie politique récompense “Bourguiba”, sur le père de l'indépendance tunisienne

👏🏼 Le Grand prix de la biographie politique 2019 (France) a été attribué le 29 juin à Bertrand Le Gendre pour « Bourguiba » #bourguiba #Tunisie #histoire #histoiretunisie pic.twitter.com/RW1gy5ZFFU — Nadia Le Gendre (@nadia_gendre) 29 juin 2019

Des archives inédites

Le Grand Prix de la biographie politique du Touquet-Paris Plage 2019 a été attribué samedi à "Bourguiba" de Bertrand Le Gendre (éditions Fayard) , a annoncé l'organisation.Le jury, composé notamment de sa présidente Anne Méaux, d'Arlette Chabot, de Joseph Macé-Scaron et d'Anne Lauvergeon, a choisi cet ouvrage plutôt que " Cléopâtre - Un rêve de puissance " de Maurice Sartre (Tallandier) et " André Tardieu, l'incompris " de Maxime Tandonnet (Perrin), aussi retenus en finale."Le jury a souhaité saluer une biographie extrêmement complète du père de l'indépendance tunisienne, l'auteur ayant eu accès, en Tunisie et en France, à des archives inédites", peut-on lire dans le communiqué du jury qui s'est réuni samedi au Touquet (Pas-de-Calais)."Le livre entre particulièrement en résonance avec la situation présente de la Tunisie et les enjeux auxquels elle est confrontée", poursuit le communiqué.Journaliste et essayiste, Bertrand Le Gendre a été rédacteur en chef au Monde et professeur associé à l'université Panthéon-Assas Paris-II. Il a notamment écrit "1962, l'année prodigieuse" (Denoël, 2012) et "De Gaulle et Mauriac : le dialogue oublié" (Fayard, 2015).