Le Touquet : ivres, ils insultent les CRS et le Président devant sa villa

La présence durant le week-end du couple présidentiel dans sa résidence secondaire du Touquet a visiblement inspiré certains individus, mais pas forcément d'une manière des plus élégantes.Samedi soir, une patrouille deen mission de surveillance et de sécurisation aux abords de la villa située avenue Saint-Jean ont été outragés par deux hommes alcoolisés, qui imitaient le. Selon une information de la Voix du Nord confirmée par une source policière, les deux individus s'en sont ensuite pris au président de la République, en vociférant des. "On est là pour cet enc... de Macron", ont-ils lancé à plusieurs reprises.Âgés de, les deux hommes originaires du Nord ont été placés en garde à vue. L'un avait près ded'alcool dans le sang, tandis que son comparse présentait un taux d'alcoolémie de près de 0,6g.On ignore sise trouvait dans sa villa au moment des faits.