Le Touquet : un jeune migrant découvert mort sur la plage

Le corps sans vie d'un jeune migrant a été découvert échoué sur la plage du Touquet (Pas-de-Calais) dans la matinée de ce lundi 14 octobre, a-t-on appris auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer. Un zodiac a également été retrouvé dans l'eau, à proximité.



Selon les premiers éléments recueillis, un document d'hébergement associatif a été découvert sur le défunt, avec des mentions d'identité et notamment un âge de 17 ans.

Autopsie

La police du Touquet et la police aux frontières (PAF) de Coquelles, cosaisies de l'enquête, devront vérifier s'il s'agit bien de la victime, qui serait Irakienne.



Un médecin légiste doit procéder à un examen de corps afin de vérifier l'éventuelle présence de traces suspectes, et une autopsie sera également pratiquée afin de déterminer les causes de la mort.



Plus tard, en fin de matinée ce lundi, huit migrants "trempés des pieds à la tête" ont été secourus sur une plage près de Calais et conduits dans un centre d'accueil. Ils doivent être entendus par la police mais à ce stade, le parquet n'établit aucun lien avec la découverte macabre faite au Touquet.