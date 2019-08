Touquet music beach festival : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

Le Touquet music beach festival, c'est quoi ?

Après une édition écourtée par la pluie, le Touquet music beach festival revient en 2019 sous le soleil.Un festival de musique électro sur la plage, tout simplement. Deux jours de concerts mais pas seulement. Le festival se distingue aussi en proposant des animations sur la plage : pétanque, beach-volley...Cette année, les têtes d'affiche sont Ofenbach, Feder, Kungs, Etienne de Crécy, Mome et Klinglande. Si vous ne connaissez pas la musique électro, ces noms ne vous disent rien mais vous avez forcément déjà entendu un de leurs tubes. Voici par exemple "Jubel" du nordiste Klingande (179 millions de vues sur Youtube) ou encore "Goodbye" de Feder.Voici le programme complet des deux soirées. Le festival débute vendredi et samedi à 17 h et se termine à 2 h du matin.51 euros la soirée. Tous les pass 2 jours ont été vendus mais il reste des places pour chaque soirée.Le festival a lieu sur la plage du Touquet. Des navettes sont aussi mises en place pour relier les gares d’Etaples, Berck ou Boulogne-sur-Mer au front de mer. Les détails ici