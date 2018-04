Touquet Music Beach Festival : découvrez la programmation complète !

Phoenix

Juliette Armanet

Lomepal

Boys Noize

Boys Noize - Overthrow (Official Video)

Les organisateurs duont révélé la programmation de l'édition 2018, qui se déroulera. Au programme "une nouvelle équipe et", avecEn tête d'affiche cette année, le groupe versaillaisqui oscille entre pop, rock et électro.C'est la locale de l'étape !la Lilloise qui a obtenu la Victoire de l'album révélation de l'année, s'est notamment fait connaître avec sa traduction "Je te sens venir".Unqui casse les codes du genre musical :multiplie les concerts et s'arrêtera au Touquet le vendredi soir.Le festival accueillera aussi le DJ allemand, dont les compositions sont régulièrement reprises par des DJ français.

Mais aussi Cassius, 2 Many DJ's, Polo & Pan, Malaa, Caballero & Jeanjass, Parcels, Breakbot DJ, Haute, Saint Lanvain... Pour retrouver la programmation complète, cliquez ici.

Leest pour le moment mis en pré-vente à