Touquet Music Beach Festival : Kungs, Feder, Etienne de Crécy et Møme en têtes d'affiche au mois d'août

Les ventes pour la prochaine édition du Touquet Beach Festival ont débuté lundi, avec, sur le présentoir, quatre beaux produits d'appel made in France : les DJ Kungs, Feder, Møme et Etienne de Crécy. Un Toulonnais, deux Niçois et un Versaillais qui viendront ambiancer les 23 et 24 août la très chic station balnéaire du Pas-de-Calais.Il ne s'agit que des premiers noms annoncés pour la prochaine édition du "TMB" dont la programmation est assurée par France Leduc, l'ex-patronne du Main Square Festival d'Arras.Le festival touquetois a pourtant dû réduire la voilure après une édition 2018 gâchée par les intempéries (une des journées avait été annulée à cause du vent). Seuls 3500 billets ont été mis en vente au lieu de 10 000 l'an dernier.Le rendez-vous se voudra donc plus intimiste et mieux abrité grâce à des containers disposés sur la plage.