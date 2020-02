Touquet Music beach festival : Petit Biscuit, Lost Frequencies et Paul Kalkbrenner premières têtes d'affiche annoncées

Paul Kalkrenner

Ecouter de la musique électro les pieds dans le sable, avec la mer pour horizon, c'est la particularité du Touquet Music Beach Festival . La 5ème édition aura lieu le vendredi 28 et le samedi 29 août 2020. Une partie de la programmation vient d'être dévoilée par les organisateurs.Le vendredi 28 août , c'est le DJ allemand Paul Kalbrenner qui va enflammer le sable touquettois. C'est une figure emblématique de la scène berlinoise depuis 20 ans, un grand nom de l'électro. Il s'est déjà produit dans la région à Arras pour le Main-Square.La même soirée, il sera accompagné du DJ français Folamour, entre soul-jazz seventies et beat housy.Le lendemain, on retrouvera Petit Biscuit, Lost Frequencies et Vladimir Cauchemar aux platines.Le pass 2 jours est déjà en vente en ligne au prix de 70 €.