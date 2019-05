Le Touquet : le photographe David Templier choisit le nu pour défendre l’environnement

David Templier s'est arrêté au Touquet pour de nouvelles photos de nu

Prochaine étape dans les Alpes ?

Après Le Touquet, David Templier réfléchit à amener ses modèles dans les Alpes pour des photos de nu dans la neige / © France 3 Nord-Pas-de-Calais

Armé de son appareil photo et d’un drone, David Templier a choisi les dunes du Touquet comme étape de son nouveau projet. Le photographe né dans le Nord prend des photos de nu et montre la vulnérabilité de l’être humain privé de ses vêtements dans son environnement. Ses photos lui permettent aussi d’illustrer les dégâts causés par l’homme à la nature.« Quand on est nu, dans cette nature qu’on abîme, on se met au même niveau qu’elle, dans une espèce de vulnérabilité », explique David Templier. Basé à Orléans, le photographe a été frappé par l’urgence climatique lors de ses voyages au Groenland ou en Islande. Pour son projet de nu, il a passé une annonce. Environ 700 personnes se sont portées candidates et David a ensuite rencontré 70 hommes et femmes.Trois modèles l’accompagnaient au Touquet, toutes venues d’Orléans pour cette séance photo dans les dunes. « Poser nue, sans artifice, je trouve que cela met vraiment en valeur le côté immense de la nature et de sentir que l’être humain est tout petit et faible », explique Léa, une des modèles.Pour les trois modèles, il a fallu casser la barrière de nu. « Je me suis surprise, David m’a mis à l’aise et m’a permis de franchir ce cap », raconte Tatiana, une autre modèle. Participer au projet, c’est aussi s'engager comme le photographe contre les atteintes à l’environnement. « Porter ce message c’est quelque chose qui me touche personnellement et professionnellement », complète Pauline, la troisième modèle photo.Les photos de David Templier pourraient être publiées dans des revues ou devenir un ouvrage complet. En attendant, le photographe compte emmener ses modèles dans le froid des Alpes voire de l’Islande et du Groenland, avant de les faire poser nus dans la neige.