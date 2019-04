Le Touquet : la saison des jobs d'été est lancée

Les restaurants du Touquet à la recherche de saisonniers

Une première expérience professionnelle

56% des jeunes disent avoir un job d'été

Au Touquet, la saison estivale commence dès avril avec le retour du soleil et des clients sur les terrasses. Les restaurants de la station balnéaire du Pas-de-Calais ont recours à des emplois saisonniers pour renforcer leur équipe.« On tourne à 5-6 saisonniers en complément d’une équipe de six personnes en permanence », explique un restaurateur. Ces jobs d’été souvent occupés par des étudiants. Pour eux, il s’agit souvent d’une première expérience dans la vie active.« Si je n’avais pas de travail l’été, je pense que je ne ferai rien de mes journées, je serai devant la télé. Ce job me permet déjà de rentrer dans la vie active », raconte Julia, une lycéenne de 18 ans, qui travaille comme serveuse dans un restaurant du Touquet.Les étudiants y voient aussi une manière de gagner de l’argent tout en décrochant une expérience professionnelle.« C’est bien pour les loisirs, le financement, ne pas toujours derrière Papa et Maman, mais aussi se faire plaisir, aller à des concerts, des soirées avec des amis. C’est important d’être autonome », explique France, 20 ans, étudiante en environnement, récemment embauchée dans un autre établissement de la station balnéaire.Selon un sondage du site Diplomeo.com réalisé en juillet 2018, 56% des jeunes de 16 à 23 ans interrogés disent avoir un job d’été. Parmi ceux qui ne travaillent pas, les deux-tiers ont essayé de trouver un job.Au Touquet, la demande de saisonniers est si forte que les restaurateurs ont parfois des difficultés à trouver de la main d’œuvre.« Tout le monde veut des saisonniers, mais il faut être courageux pour être à l’école la semaine et venir travailler le week-end, ils n’ont pas beaucoup de repos », estime la gérante d’un autre restaurant du Touquet.La région Hauts-de-France vient de sortir son guide annuel pour aider les étudiants dans leurs recherches de jobs d'été. Selon Diplomeo, les méthodes les plus plébiscitées par les jeunes pour trouver leur job d’été étaient le recours à des connaissances (44%) et les candidatures spontanées (34%).