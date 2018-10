VIDÉO. Au Touquet, les propriétaires de logements Airbnb seront obligés de payer la taxe de séjour

"Effort commun"

VIDÉO. Au Touquet, les propriétaires de logements Airbnb devront payer la taxe de séjour

Daniel Fasquelle, député (LR) du Montreuillois ; Jean-Michel Thibault, directeur Holiday Inn, membre de l'Union des Métiers de l'Industrie Hotelière - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Valérie Demersedian et Anaëlle Blanchard. Montage de Jean Vlasseman.

Tout le monde ne peut pas faire le métier de tout le monde

Chez les propriétaires de logements Airbnb, il y a ceux qui louent de temps à autres, le temps d'une absence, et ceux qui en font une activité lucrative, pendant une bonne partie de l'année. C'est pour ceux-là que la ville du Touquet a décidé de durcir le ton.À partir du, tout propriétaire désirant louer un meublé de façon saisonnière devra impérativement se déclarer à la mairie du Touquet afin d'obtenir un numéro d'immatriculation pour proposer son bien à la location,De quoi leur permettre, surtout, de s'acquitter de la taxe de séjour, "qui aide à la promotion de la station" explique le député (LR) Daniel Fasquelle "et ça n'est pas normal que."Une mesure naturellement saluée par l'industrie hôtelière. "" assure Jean-Michel Thibault, directeur de l'Holiday Inn et membre de l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière, pour qui "il y aura toujours des gens qui vont essayer de frauder. Reste aux législateurs de mettre des outils en place pour éviter cela et pour que le commerce devienne équitable à tous."La semaine dernière, la ville du Touquet a délibéré sur le montant de la taxe de séjour, qui s'échelonnera de, en fonction du standing de l'hébergement.