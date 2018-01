VIDEO. Enduropale : des chutes, mais pas de blessé grave parmi les pilotes

Une chute avant la ligne de départ

Alors que la course touche à sa fin, l'heure du bilan arrive. Plusieurs concurrents ont subi des chutes plus ou moins graves.Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont gravement atteints. "L'héliportage n'est pas toujours lié à la gravité de la blessure, mais aussi à l'accessibilité à la personne blessée pour les pompiers", rappelle la préfecture du Pas-de-Calais.Il s'agit d'une femme de 63 ans qui a chuté d'une moto sur la voie publique. Elle a été transportée au centre hospitalier de Lille. Sur les 35 personnes soignés aujourd'hui, 19 étaient des pilotes souffrant de légers traumas aux jambes ou de fractures.Pas de blessé grave parmi les pilotes donc, mais des chutes qui ont pu faire peur.avant d'être secouru par les pompiers, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous. Il est toujours pris en charge au poste médical mais il n'est pas gravement blessé.Une autre chute, que vous pouvez voir ci-dessous, a été provoquée par uneEn tout,La plus grave, sans doute samedi : un quad est sorti de piste au niveau de la zone retour avant de percuter trois personnes.l'un d'entre eux souffrant d'une fracture ouverte.