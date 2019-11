VIDÉO. Á Etaples, on a fêté le hareng tout le week-end !

Á Etaples, la fête du hareng 2019



Tradition qui se perd

15 000 personnes se sont retrouvées à Etaples, rien que pour lui... Il est le roi du week-end : le hareng ! "Il est roi parce qu'on a voulu que ce hareng retrouve ses lettres de noblesse", explique Mickaël Margollé, président de l'association des Bons z'enfants, co-organisatrice de la fête. "Il a nourri la population depuis des décennies et il est un peu perdu, on mange très peu de hareng dans la région, on ne connaît pas", déplore-t-il.Les Etaplois ont préparé quatre tonnes de poisson ! Mariné, fumé, ou grillé, chacun a sa préférence.Au siècle dernier, le hareng était au centre de la vie économique de la région : il était le poisson le plus pêché sur la Côte d'Opale entre septembre et novembre. "On avait un armement énorme de bateaux qui faisaient la pêche au hareng. Maintenant tout a disparu, il y a eu l'ensablement et maintenant les marins font très peu de hareng", poursuit Mickaël.Riche en oméga 3, ce poisson était consommé dans tous les foyers. Et les fermiers préparaient même des provisions pour l'hiver, en stockant et salant des harengs dans des cruches.Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition de la fête du hareng à Etaples !