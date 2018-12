VIDÉO. Faut-il encore fêter Noël ? Au Touquet, l'ancien évêque d'Amiens interroge sur le sens de la fête

Le 25 décembre, "un jour comme les autres" ?

Jacques Noyer Dimanche 2 Décembre 2018, au petit matin J'ai trouvé ! J'ai trouvé ce que l'Eglise de France devrait dire devant cette insurrection des fins de mois que nous connaissons. Elle devrait annoncer qu'on...

ASKIP : Faut-il encore fêter Noël ?

Le Père Noël est-il devenu trop riche ? À l'approche des fêtes, le message publié au début du mois de décembre par Mgr. Jacques Noyer, ancien évêque d'Amiens sur sa page Facebook prend de plus en plus de sens."J’ai trouvé ce que l’Eglise de France devrait dire devant cette insurrection des fins de mois que nous connaissons. Elle devrait annoncer qu’on ne fêtera pas Noël cette année" déclare l'ancien évêque résidant désormais au Touquet. ". Rien dans les églises : pas d’office, pas de crèche, pas d’enfants" ajoute-t-il.Un message un brin provocateur, très partagé et très critiqué, mais. Contacté par téléphone, le religieux met de l'eau dans son vin de messe : "Je n'ai pas d'autre objectif que d'aider les gens à réfléchir à. Je crois que le Noël qui est devenu un moment où tous les enfants se croient riches me paraissait un peu être en contradiction avec le message chrétien traditionnel de Noël."Autrement dit, l'homme d'église n'appelle pas à ne plus fêter Noël comme il a été parfois interprété, mais plutôt à s'interroger sur notre rapport aux cadeaux et au consumériste. Et de conclure, d'ailleurs, dans sa publication sur Facebook, que "et ne peut plus s’arrêter à l’étable où vient de naître l’Enfant-Dieu".