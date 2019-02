VIDÉO. Le Touquet : le grand flou des Britanniques installés en France, à six semaines du Brexit

Brexit : ces Britanniques qui demandent la nationalité française par crainte des effets du Brexit

La crainte des règlementations

, les Britanniques qui vivent sur le sol français ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés.a pris les devants. Cet entrepreneur installé au Touquet (Pas-de-Calais) et dont les configures et condiments finissent sur les grandes tables anglaises, va devenir français."Si je reste anglais, j'aurais peut-être besoin d'un titre de séjour ou justifier de quelque chose pour avoir le droit d'exercer mon activité ici" estime-t-il encore "."Le changement de nationalité, solution miracle ?. Lui qui vit entre les deux pays depuis plus de 30 ans pense que cela ne règlerait pas le problème. La crainte de cet importateur de fromages anglais et français, c'est surtout de ne plus pouvoir travailler, notamment à cause des changements de règlementation à venir."En ce moment, on a un accord commun. Il y a une étiquette sous mes fromages estampillée 'Union européenne' et ses règles d’hygiène sont communes à tous les pays de l’Union européenne.."