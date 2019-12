VIDEO. Le Touquet : l'hôtel Westminster vend son mobilier historique aux enchères et ferme pour rénovation

Le Touquet : l'hôtel Westminster vend son mobilier historique aux enchères et ferme pour rénovation

Une tranche d'histoire

L'histoire de l'hôtel Westminster au Touquet

Mobilier de chambre, argenterie, luminaires, vieux bibelots... Le prestigieux hôtel Westminster a mis une partie de son histoire aux enchères samedi 7 et dimanche 8 décembre. L'établissement, qui se veut symbole de l'élégance de la station balnéaire depuis les Années Folles, organisait une grande vente publique avant d'entreprendre des travaux de rénovation.De quoi ravir les clients nostalgiques : "Certains ont sûrement mangé avec nos couverts lors d'un mariage ou d'un événement qui s'est passé ici. Je pense qu'ils veulent repartir avec un souvenir et c'est ça qui est bien. C'est une belle magie", estime Loïc L'Allain, responsable des banquets et séminaires à l'hôtel Westminster du Touquet.Dimanche après-midi, la vente s'est déroulée devant une salle comble. Même avant l'ouverture, les acheteurs potentiels étaient nombreux à attendre devant les portes. Simples curieux, commerçants ou clients fidèles : plusieurs centaines de lots ont été vendus en deux jours.La famille de Laetitia y a trouvé son bonheur : "On avait envie de repartir avec un petit souvenir du West avant qu'il soit rénové. Et j'espère bien que cet après-midi on va repartir avec un tableau et une affiche", explique la cliente. Du côté du personnel, l'émotion était vive.Ces enchères étaient un moment de partage avec une clientèle fidèle. "C'est assez émouvant parce que beaucoup de gens viennent pour recueillir un petit souvenir, c'est très émotionnel. Pour certains, ça va être de ramener une chaise, un fauteuil, une lampe... et pour d'autres ça va être la chambre dans laquelle ils ont logé à chaque fois qu'ils sont venus chez nous", ajoute Jean Guillaumot, directeur Général de l'hôtel.De Marlène Dietrich à Serge Gainsbourg, le Westminster Barrière a attiré de grandes personnalités sur la Côte d'Opale, au coeur de sa forêt de pins maritimes. "Il a été construit pour les Anglais principalement, pour qu'ils puissent venir sur le Touquet jouer au casino puisqu'il était interdit dans leur pays de jouer aux jeux."Maintenant que tous les lots écoulés, le plus vieux palace du Pas-de-Calais va fermer ses portes le temps de faire peau neuve avec la volonté de conserver "l'âme" de l'établissement, 95 ans après sa construction. La réouverture est prévue le 1er juin 2020.