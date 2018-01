Vivez l'Enduropale du Touquet avec France 3 Hauts-de-France

Mercredi 24 janvier, à 19h30 : émission spéciale en ligne, avant l'Enduropale

Dimanche 28 janvier à partir de 13h15 : la course de l'Enduropale en direct sur Internet

Dimanche 28 janvier à 20h30 : "Les fous du sable" sur France 3

L'Enduropale du Touquet est la plus grande course de motos sur sable au monde. Plus de 1000 pilotes, jeunes ou expérimentés, professionnels et amateurs, y participent chaque année.Avant même l’épreuve mythique du dimanche après-midi, l'Enduropale c’est une série de compétitions ouvertes aux jeunes, aux quads et aux motos vintage, qui se déroulent du vendredi au dimanche matin. Nous vous donnerons, comme chaque année, les classements en temps réel dès le premier tour et les résultats de toutes ces courses.Vos rendez-vous avec l' Enduropale sur France 3 Hauts-de-France :En direct sur Internet et Facebook , suivez notre émission avant la course. Nos journalistes et leurs invités décryptent les enjeux de l'édition 2018 de l'Enduropale : les favoris, le parcours, les bons plans. Une émission spécialeau cours de laquelle vous pourrez leur poser toutes vos questions.Les invités :, vainqueur de l' Enduropale 2017 , pilote Yamaha,consultant et, directeur de l'Enduropale. Ils seront en direct rien que pour vous à quelques jours de l'Enduropale 2018 !Nous vous donnons rendez-vous en ligne, sur Facebook Youtube et notre site Internet, dès 13h15, pour suivre l'intégralité de la course, qui sera commentée par, et, septuple vainqueur de la course.Nous vous raconterons ce week-end de course unique au monde à travers l'expérience de personnes que nos équipes auront suivi durant les 3 jours de l'Enduropale.Vous pourrez découvrir les coulisses de la course : le chargement des motos, le départ vers le Touquet, l'ambiance sur les stands de ravitaillement, une journée avec le directeur de course, la folie de la l'arrivée, ...Une émission en immersion dans la folie de l'Enduropale, animée par