VIDEO. Carnaval du Portel : des pecs-pecs et des bonbecs comme s'il en pleuvait pour les enfants

Carnaval du Portel : des pecs-pecs et des bonbecs comme s'il en pleuvait pour les enfants

Mairie de Le Portel Voici les photos des pecs pecs lors du carnaval 2019 du Portel.

D'où vient la tradition des pecs-pecs ? "C'est une tradition issue des marins qui revenaient d’Islande, où ils étaient allés pêcher la morue, selon Philippe Isidore, un fou du carnaval du Portel interrogé par La Voix du Nord. Hommes et femmes portent un ciré. Au bout de la canne à pêche est placé un bonbon. C’est un moment magique !"

On fait le plein de provisions, on charge les cannes etLes pecs-pecs, c'est LE rendez-vous du carnaval au Portel à destination des enfants... mais pas seulement. Les plus grands aussi ont le droit d'attraper des friandises au vol., lance l'un d'eux.Des carnavaleux aux cirés jaunes, aux masques délirants et aux acoutrements colorés défilaient dans les rues ce lundi après-midi, à la sortie des écoles. En tête des costumes préférés des margats, ce sont bien sûr"Ca fait plaisir aux enfants, on offre des bonbons, on se retrouve pour trois jours...", résume un ciré jaune. Un autre d'ajouter : "C'est une tradition qui se transmet".Pour cette pêche géante aux bonbons, à chacun sa technique plus ou moins maîtrisée... et. Normalement, interdiction d'utiliser les doigts, mais certains essaient de passer ente les mailles du filet. "Oui mais il voulait pas se décrocher", argumente une petite fille.Mais surtout, on oublie tous les conseils du dentiste les jours de carnaval."C'est pas grave", rétorque une petite carnavalière.étaient au programme de la soirée pour des Portelois loin d'être rassasiés par le carnaval.