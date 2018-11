VIDEOS. Thalassa : que pourra-t-on voir dans l'émission spéciale Côte d'Opale ?

De Boulogne à Calais : la Côte d’Opale dans l’émission Thalassa ce lundi 12 novembre

Olivier Folcke, Calaisien d’origine, s’est lancé un défi personnel : traverser la Manche à la nage à contre-courant !

Le Brexit géologique anglais il y a 500 000 ans

Une expédition exceptionnelle à la rencontre de l’ours polaire

Lede ce lundi soir 21h est intitulé : "". Une émission presque entièrement consacrée à la Côte d'Opale. Avec des rencontres avec des personnalités fortes du littoral nordiste.-Philippe Vallette qui dirige Nausicaa le plus grand aquarium d’Europe.- Alexy, une jeune alsacienne de 25 ans, l’aventure passe par le pont d’un chalutier. L’apprentie marin pêcheur y gagnera ses galons de professionnelle dans un monde d’hommes.- Olivier Folcke, Calaisien d’origine, s’est lancé un défi personnel : traverser la Manche à la nage à contre-courant ! Suivi par son coach et son épouse en bateau il réalise après 10 heures d’effort qu’il n’est pas au bout de ses peines…-Un reportage sur le Brexit géologique de la Grande-Bretagne.-Sophie et Yann qui ont redonné vie au « Polarfront » un navire norvégien, l'ont rénové dans les chantiers navals de Boulogne-sur-Mer "pour partir explorer les glaces du Grand Nord à la rencontre de l’ours blanc.A noter que ce, vous pourrez suivre l’intégralité de l’aventure de Sophie et Yann et de leur bateau le Polar front, dans un documentaire exceptionnel, de Marseille à la Norvège et deà la banquise de l’océan arctique.