Wirwignes : un homme armé retranché chez lui, opération terminée

L'opération a été déclenchée peu avant 4h du matin. A Wirwignes, près de Desvres, un homme s'est retranché chez lui. "Il s'est lourdement barricadé", a précisé un intervenant.



"C'est un monsieur qu'on connaît bien", précise le maire de la commune. "Ils ont un peu trop bu dans la soirée, et avec les cachets qu'il prend pour sa sciatique ça n'a pas fait bon ménage et il a perdu la tête." L'homme de 46 ans s'empare alors d'un fusil de chasse.





Intervention des gendarmes

Sur place, un négociateur de la gendarmerie a tenté pendant plus de quatre heures de rétablir le contact avec le forcené. Son épouse et les proches qui se trouvaient dans la maison ont rapidement pu quitter les lieux, vers 4h30.



Finalement, l'homme a pu être appréhendé tranquillement vers 8h30. Il n'y a pas de blessés. L'homme a été conduit à l'hôpital pour vérifications. Il sera ensuite placé en garde à vue pour expliquer son geste. "Mais il ne se rappelle plus de rien", précise le maire de Wirwignes.