Wissant : nouvelle pollution du littoral des Hauts-de-France par de la paraffine

Une #Pollution aux boulettes blanches de #paraffine entre @BercksurMer et #OyePlage a été repérée et traitée. Aucun danger pour la #SantéPublique ou pour la #faune et la #flore. Il est conseillé aux promeneurs de ne pas toucher ni d'ingérer ces boulettes. pic.twitter.com/LuPZN6Q1Ak