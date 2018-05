Manche : un Colombien naviguant clandestinement vers l'Angleterre secouru

Il tentait de rejoindre clandestinement l'Angleterre à bord d'une embarcation de fortune, a-t-on appris auprès du parquet et de la préfecture maritime. L'homme, qui naviguait sur un canot, "se trouvait en difficulté entre le Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-Nez" quand il a été "repéré par un voilier" qui a alerté les secours, a indiqué à l'AFP la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.



"Il s'agit d'un ressortissant colombien qui a été retrouvé dans une embarcation de fortune. Cette personne était en état d'hypothermie, mais est désormais saine et sauve", a affirmé de son côté le parquet de Boulogne-sur-Mer.



L'homme, un ancien légionnaire, se serait "emparé d'une embarcation trouvée à Wimereux". "Il est en situation régulière dans l'espace Schengen, mais il ne disposait pas de visa pour la Grande-Bretagne où il souhaitait se rendre", a précisé le parquet.