Pourquoi Wissant est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

C'est où Wissant ?

Ce qu'il faut savoir sur Wissant

Wissant : un sous-marin allemand de la Première guerre mondiale resurgit sur la plage

Les incontournables de Wissant

Une curiosité à ne pas manquer à Wissant

Une balade à faire à Wissant

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement… Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

Sur votre gauche, un promontoire d'argile gris marqué par des siècles d'histoire. Sur votre droite, une falaise de craie blanche qui se trouve être le point le plus au nord de l'Hexagone... Bienvenue à Wissant, niché au cœur du site des Deux Caps.La commune se trouve presque à distance égale de Boulogne-sur-Mer (18 km) et de Calais (16 km), et n'est séparée des côtes anglaises que par un détroit de 35 km de large.Wissan est facilement accessible via l'autoroute A16 – sortie n°36 dans le sens Boulogne-Calais, sortie n°40 dans le sens Calais-Boulogne – et est traversée par la départementale D940.Côté trains, le village est proche de la gare de Pihen (10 km), desservie par la ligne TER Calais-Boulogne. Et pour ceux qui viennent de Lille ou de Paris, la gare Calais-Fréthun, desservie par la ligne TGV, n'est qu'à 15 km.Wissant s'étend sur la "percée de Warcove", qui constitue le creux entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez.Pour régler cette question une fois pour toutes, son nom se prononce "Ouissant" : "Le W se prononce à l’anglaise, on dira donc 'Ouissant' et pas 'Vissant' ou 'Vimereux'. Ces prononciations viennent des touristes" tempêtait l'auteur d'un livre consacré aux noms de lieux picards du Boulonnais auprès de La Voix du Nord cet été.Le village, qui compte aujourd'hui près d'un millier d'âmes, a été pendant presque toute son histoire habité par des pêcheurs. En témoignent les petites bâtisses serrées les unes contre les autres, qui restent encore çà et là dans la commune.Mais comme d'autres lieux de la Côte d'Opale, Wissant est devenu un lieu de villégiature à la fin du XIXsiècle. La vue imprenable sur les deux Caps et la vie pittoresque des pêcheurs attirent alors de nombreux peintres : Léon Geille de Saint-Léger, mais aussi Jules Breton, puis sa fille Virginie Demont-Breton et son époux Adrien Demont qui font construire en 1891 une villa de style art-nouveau et néo-égyptien : le Typhonium.La villa existe toujours, classée aux Monuments historiques en 1985, mais s'agissant d'une propriété privée elle n'est désormais visitable que lors des Journées du patrimoine.D'autres villas balnéaires fleurissent au même moment le long des dunes côtières.Wissant a également été marqué par les deux guerre mondiales : un ancien sous-marin allemand, échoué en juillet 1917, apparaît toujours au gré des marées ; mais il ne reste presque presque plus aucune trace des blockhaus édifiés par les Allemands pour former le Mur de l'Atlantique.Ça paraît être une évidence, mais il est impensable de quitter Wissant sans avoir arpenté sa plage, si emblématique que la commune lui doit son nom : "wit sand" signifiait "sable blanc" en vieux néerlandais.Sur la gauche, le Cap Gris-Nez...Et sur la droite, le Cap Blanc-Nez.En plus d'être propice aux baignades – difficile de perdre pied dans des bâches peu profondes – on y pratique aussi les activités nautiques comme le char à voile. la planche à voile ou le kite-surf, s'agissant de l'un des sites les plus ventés de cette partie de l'Europe.Au cœur du village se dresse l'Église Saint-Nicolas, dont la façade est couverte d'un bardage tuilé typique du Boulonnais.Une première chapelle, bâtie au XIsiècle, avait été agrandie au XVavec un chœur qui existe toujours. Comme de nombreuses églises, elle a subi son lot de dégradations (notamment par les Anglais), jusqu'à être reconstruite au XIXsiècle. Elle a également souffert de la Seconde guerre mondiale.À l'intérieur se trouve Sainte-Wilgeforte, littéralement "Vierge forte", aussi appelée la "Vierge barbue". Il ne s'agit pas d'un "Jésus en robe" comme on peut le croire, mais d'une martyre.Selon la légende, elle voulait devenir nonne contre l'avis de son père, qui souhaitait la marier. Elle aurait alors prié pour être enlaidie et repousser son prétendant. Une prière exaucée lorsqu'elle a vu pousser sa barbe, mais qui l'a conduite à être crucifiée pour sorcellerie...Un peu étroit pour l'équipe municipale, qui a migré en 2017 vers l'ancien presbytère, l'ancien bâtiment de la mairie se dresse toujours devant le monument aux morts, consacré aux disparus de la Première guerre mondiale.Le bâtiment, sur lequel il est toujours inscrit "Mairie", héberge désormais une salle d'exposition.Wissant abrite un musée du moulin, accolé à l'Hôtel de la plage donnent à voir une image encore vivace du passé du village. À commencer par le ruisseau d'Herlen qui s'élargit dans le bief, et sur lequel flotte un éternel flobart.Ces petites embarcations ventrues, typiques du Boulonnais, étaient utilisées par les pêcheurs de la Côte d'Opale jusqu'à la fin du siècle dernier. La fête du flobart, à la fin de l'été, lui rend hommage, de même que le musée de l'association "Flobarts des deux caps" de Wissant.À l'intérieur du moulin, dans lequel flotte un parfum de farine et de cire, des expositions à thèmes retracent l'ancienne vie du village. Le bâtiment actuel date de 1929.Ce ne sont pas les balades qui manquent, sur le secteur, mais tout dépend de votre niveau... et de votre motivation.Pour les petits marcheurs, il y a par exemple le sentier du Farz, long de 5,6 kilomètres et qui forme une boucle depuis l'office de tourisme de Wissant. La carte ci-dessous retrace toutes les indications à suivre.Wissant se trouve également sur le chemin du GR 120 , le fameux sentier du littoral qui court de Bray-Dune, à la frontière belge, jusqu'à Berck. Il mesure au total 175 km en longeant toute la surface du Nord et du Pas-de-Calais, mais il est possible de le rejoindre à Wissant pour l'arpenter vers l'ouest ou vers l'est, sur la longueur de votre choix.Enfin, pour pour les plus acharnés, la commune est à la fois le point de départ et d'arrivée du Trail national de la Côte d'Opale , organisé à la fin de l'été : des milliers de participants y courent jusqu'à 62 km entre le cap Blanc-Nez et Marquise.