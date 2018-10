VIDÉO. Deux Britanniques traversent la Manche en vélo-catamaran... et battent un record du monde

Quand les méduses s'emmêlent

Deux Britanniques battent le record de traversée de la Manche en... pédalo-tandem

Mickael Gower, Recordman de la traversée ; Graham Earle, Recordman de la traversée - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Corinne Sala et Philippe Rousselle. Montage de François Lefebure.

. Le temps qu'il a fallu à deux Britanniques, Michael Gower et Graham Earle, de traverser la Manche dans un curieux véhicule : un vélo-catamaran, une sorte de pédalo en tandem que l'on a vu débarquer sur la plage de Wissant, jeudi après-midi."Nous faisons partie d'un club de cyclotouristes et nous nous entraînons la semaine, donc nous pensions que ce serait simple" confie Michael Gower. "Mais en réalité, la position sur la selle et sur l'embarcation étaient très inconfortables. Nous devions sans cesse pédaler sans pouvoir bouger.."Et encore plus fatigant lorsque la faune aquatique s'emmêlent. Littéralement."Ça s'est bien passé jusqu'à ce que nous arrivions près de la plage" raconte Graham Earle. "Là, une méduse s'est prise dans l'hélice, l'a endommagée, et nous n'avions plus de direction.."Les deux hommes devaient initialement partir à la mi-août , mais les conditions météo n'y étaient pas favorables. Alors ce projet insolite a été reporté.Avec cette traversée, le duo d'aqua-cyclistes a aussi battu un précédeny record mondial :, un temps établi par Paul Tucker le 21 mai 2002. Ils auront bientôt leur nom inscrit dans le World Guinness Book des records.