VIDEO. Opération de déminage réussie sur la plage de Wissant

Village désert durant toute la matinée

Évacuation du camping de Wissant pour faire exploser des munitions de la 2 GM

Probléme récurrent de la présence de munitions sur nos plages

Explosion d'un bloc de défense sur la plage de Wissant, le 3 septembre 2019

Images de la Marine Nationale, Christophe Hugé, groupe des plongeurs démineurs de la Manche

Depuis 8h ce matin, dans la commune de Wissant , les déplacements à pied ou en voiture étaient interdits par mesure de sécurité. Les habitants étaient confinés chez eux le temps d'une intervention de déminage sur la plage. En cause, un bloc de défense, de la seconde guerre, contenant deux mines anti-char et un obus 270 millimètres de 50kgs, découverts sur la plage. Les démineurs ont profité des coefficients de marée pour le neutraliser.Durant toute l’opération, un périmètre d’1,5 kilométre autour du bloc de défense avait constituée la zone d’évacuation . L'interdiction des accès à la plage à partir des communes d'Audinghen, Escalles, Sangatte et Tardinghen ont été mises en place.Dans le village de Wissant, il était interdit de circuler, même à pied. Le transports de bus a été interrompus et l’école fermée, ce mardi matin, n'assurant pas de garderie ni de cantine scolaire. Le camping municipal a été évacué et fermé dès 7h et les habitants confinés dans leurs maisons. Il leur a été conseillé de laisser leurs volets fermés mais d'ouvrir les fenêtres pour limiter le risque de bris de verre à cause des détonations.La totalité de cette opération de déminage s'est terminé à 12h30.Une intervention effectuée par l'équipe de démineurs de la marine nationale basée à Cherbourg, une mission potentiellement dangereuse qui necessite une sécurité maximum. La découverte de munitions datant des 2 guerres mondiales, un problème devenu récurent sur la plage de Wissant, et une perte financière pour les commerces vidés de leurs clients.Les autorités avaient souhaité agir rapidement, pour pouvoir accueillir tranquillement, ce week-end le trail de la Cote d'Opale. Ce sont 7000 coureurs de 37 nationalités différentes qui sont attendus, à Wissant, pour la 13ème édition, les 7 et 8 septembre 2019.