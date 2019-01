VIDÉO. Wissant : un sous-marin allemand de la Première guerre mondiale resurgit sur la plage

Vincent les 2 caps D'autres photos. Si vous venez sur Wissant, consultez au préalable l'horaire des marées sur le site maree.info/wissant. Prochain texte sur cette histoire dans quelques jours. Merci de l'intérêt que...

Wissant : un sous-marin allemand de la Première guerre mondiale resurgit sur la plage

Vincent Schmitt, Guide touristique - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Lila Haffaf et Flavien Bellouti. Montage d'Amandine Maquet.

Pris dans les filets et bombardé par les Belges

Le sous-marinUC-61, photographié en 1917.

, sur la plage de Wissant. Le sous-marin allemand, ensablé depuis la fin de la Première guerre mondiale, est récemment réapparu, attirant l'attention des curieux et des médias, régionaux ou nationaux L'engin,gît là depuis près d'un siècle, visible au prix d'une demi-heure de marche et lorsque la marée basse le permet."Ça devrait être la partie avant, on voit bien d'ailleurs la partie arrondie où, vraisemblablement,montre Vincent Schmitt, guide touristique.Car le submersible, long de 50 mètres pour 545 tonnes, était un "", capable de porter des obus deL'engin de guerre faisait partie des U-Boat allemands déployés dans la Manche pour priver la France et le Royaume-Uni de ravitaillement, pendant la Grande guerre. C'est enqu'il s'échoueLe sous-marin est aussitôtet, incapable de repartir, reste ensablé., mais faits prisonniers par la cavalerie belge. Depuis,: englouti par la mer en 1930, il avait déjà ressurgi pendant l'été 2014.Impossible de savoir combien de temps le sous-marin restera visible