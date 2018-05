Une coulée de boue perturbe la circulation des trains entre Lille, St-Quentin et Paris

Les agents SNCF ont été alertés ce matin à 6h30 : une coulée de boue due aux orages de cette nuit a déraciné un arbre qui s'est couché sur la voie Lille-St-Quentin-Paris à la sortie de la gare de Noyon dans l'Oise. Un train de frêt qui circulait au même moment s'est encastré dedans.







La circulation des trains a été coupée dans les deux sens pour permettre le déblaiement des voies. 3 trains desservant Lille, Cambrai et Valenciennes ont été supprimés. D'autres ont accumulé un certain retard.



Le trafic a repris progressivement vers 10h pour un retour à la normale prévu vers 12h.



Les agents SNCF vont rester sur les lieux toute la journée pour contrôler la voie. Ils vont devoir également nettoyer les rails sur la même ligne à Ribecourt et Thourotte où un éboulement s'est produit.



Dans le cadre du dispositif SNCF Exams, 4 étudiants ont été pris en charge en gare de Noyon et acheminés en taxi vers leurs lieux d'examen tous situés à proximité dans l'Oise.



Une grande quantité de terre a également recouvert la ligne Amiens/Rouen mais sans impacter la circulation des trains.