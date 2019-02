Coup de blues, entraide et beaux paysages... Comment les habitants des Hauts-de-France voient leur région ?

Globalement heureux

Commerces qui ferment, chômage et... climat

© Institut Montaigne

Qualités et défauts de leur région, vie de tous les jours... l'Institut Montaigne s'est consacré dans une étude publiée ce mardi 19 février au ressenti des Français sur leur propre territoire.et si tout n'est pas sombre dans le tableau brossé de la région, l'étude montre quelques points noirs.72% des sondés se disent heureux et 65% sont satisfaits de l'équilibre entre leur temps de vie personnelle, familiale, sociale et professoinnelle, soit presque la moyenne nationale.La première qualité de la région ?(selon 43% des habitants, beaucoup plus que dans les autres régions), puisqu'un tiers des sondés. Lesoccupent également une belle place (41%), de même que les(33%), deux points au-dessus de la moyenne nationaleLes habitants des Hauts-de-France ne sont que 56% à penser qu'ils vivent dans un endroit qui va bien.Les raisons ? Les personnes interrogées mettent pour la moitié d'entre elles (52%) l'accent suret sur(61%).Ils sont aussi plus de la moitié à juger qu'il fait bon vivre dans leur commune ou leur quartier, et. C'est le score le plus bas, toutes régions confondues.Mais le plus gros défaut reste, pour 44% des sondés...On voit bien que l'étude a été réalisée avant le mois de février et son bel ensoleillement.