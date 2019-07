Coup de chaud annoncé par Météo France : à quoi faut-il s'attendre ?

#Canicule || Voici la carte des températures maximales prévues entre ce mardi 23 et ce jeudi 25 juillet (MAJ du 19/07/19). 👉 https://t.co/elcZZUCnFc #canicule pic.twitter.com/I7pmurgYg7 — Météo-France (@meteofrance) 19 juillet 2019

Des températures élevées mais pas de canicule. C'est ce qui est pour l'instant annoncé par Météo France pour la semaine à venir. Les Hauts-de-France, comme à la fin juin, devraient être relativement épargnés par cette épisode de chaleur, comme le montre la carte ci-dessous.On pourrait atteindre ou dépasser localement les 40 degrés du Sud-Ouest au Centre et du Sud-Est à l'intérieur du Languedoc et de la Provence. Autour de 30-35°C chez nous...La chaleur va commencer à s'installer dès ce. Le soleil va s'imposer sur les nuages. Les températures maximales seront en hausse et atteindront les 30 degrés sur une bonne partie est du territoire.: soleil et chaleur sont au programme. Températures minimales de 14 à 18 degrés. Maximales de 31 à 32 degrés au littoral, 33 à 36 degrés ailleurs.même tendance avec des températures encore un peu plus élevées. La fin de cet épisode de chaleur est prévueavec une journée orageuse : "Ça va craquer !".