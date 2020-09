Coup de vent sur le littoral : l'Aisne, l'Oise et la Somme en vigilance jaune

Vigilance dans l'après-midi

Ces derniers jours, la météo en Picardie se dégrade : depuis ce vendredi 25 septembre, l'Aisne, l'Oise et la Somme ont été placés en vigilance jaune vent violent à l'instar de 50 autres départements français. Pas de quoi s'alarmer, mais Météo France appelle néanmoins à une vigilance accrue, notamment sur le littoral.Dès la matinée, une dépression à petite échelle va engendrer un vent d'est en ouest, renforcé par des pluies régulières. Les météorologistes prévoient des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. En début d'après-midi, les choses se corsent légèrement avec des vents d'une vitesse de 70 km/h en pic à l'intérieur des terres et s'élevant ponctuellement à 90 km/h dans la baie de Somme."Il faudra être vigilant aux feuillages et branches fragilisées qui peuvent tomber, l'automne n'ayant pas encore eu le temps d'accomplir son travail saisonnier, prévient-on du côté de la station météorologique d'Abbeville. Sur le littoral picard, il faudra également se méfier des paquets de mer." Il semblerait que cette fois-ci, l'été soit parti pour de bon.