Coupe Davis au Stade Pierre-Mauroy : avec Chardy et Tsonga, Noah veut prendre la Croatie à contre-pied

Pouille sur le banc

Je me disais que Chardy pouvait être son joker cette fois

L'art du contre-pied, jusqu'au bout de son capitanat :pour tenir tête aux redoutables Croates dans les deux premiers simples de la finale de la Coupe Davis, ce vendredi à 14 heures à Lille, avant un relooking radical de la compétition l'an prochain.Souvent ces deux dernières années, Noah et ses hommes, en quête d'un rare doublé un an après leur sacre face à la Belgique (3-2), ont bénéficié des renoncements des menaces les plus sérieuses (Murray, Djokovic, Nadal...) placées sur leur chemin.Face aux Français se dressent l'imposant, 7mondial, et son jeune compatriote, 12joueur mondial à 22 ans au bout de la meilleure saison de sa jeune carrière.Un duo qui a laissé un mauvais souvenir à Noah: depuis qu'il a fait son retour à la tête des Bleus en 2016, une seule équipe lui a résisté... et c'est précisément la Croatie de Cilic et Coric, en demi-finales à Zadar cette année-là.Pour que le scénario ne se répète pas sur la terre battue lilloise, le capitaine tricolore a, une fois de plus, manié l'art du contre-pied. Il y a un an en finale,Cette fois, on se demandait qui accompagnerait vendredi le Nordiste Lucas Pouille, le mieux classé (32) des trois prétendants aux simples malgré une saison médiocre. Noah a finalement choisi de le cantonner au banc pour confier les deux premiers duels à Tsonga, de retour de blessure depuis deux mois seulement et tombé au 259e rang mondial, et Jérémy Chardy (40e), le moins expérimenté du trio."Ce choix a été très compliqué, subtil", reconnaît le capitaine des Bleus. "", justifie-t-il.C'estlui qui les a accumulées tout au long de la saison,, et du rang de n°1 à n°4 français.Chardy, lui, a sans doute profité de son appétence pour la terre battue intérieure - il est invaincu sur cette surface en Coupe Davis - et de son bilan positif face à Coric (2-1), qu'il affrontera dans le premier match.Si le choix de Noah a surpris Cilic, ça n'a "pas du tout" été le cas du capitaine croate Zeljko Krajan, habitué aux tours de passe-passe de son homologue français. "Il sort parfois de sa poche des jokers qui peuvent paraître incroyables,", raconte-t-il., qui vaLa fin aussi du format traditionnel de la Coupe Davis au profit, dès 2019, d'une formule radicalement transformée , condensée autour d'une semaine réunissant dix-huit nations, sauf rebondissement en fin de saison, à Madrid."On a une chance unique, qu'on n'aura plus jamais, de jouer la finale de la Coupe Davis à la maison. Mais cette opportunité ne sera vraiment vécue merveilleusement que si on gagne", souligne le capitaine tricolore. "On n'est pas favori. Mais c'est un bon coup à jouer.."