Coupe Davis : la demi-finale France-Espagne au Stade Pierre-Mauroy ?

Après deux finales (2104 et 2017), et une demi-finale (2017), une nouvelle demi-finale ? Leest candidat à l'accueil du match dequi aura lieu en septembre prochain. Damien Castelain, président de la MEL (Métropole Européenne de Lille) l'a annoncé officiellement ce vendredi.



Pouille-Tsonga-Gasquet contre Nadal-Ferrer au Stade Pierre-Mauroy ? Rien n'est décidé. On en est pour l'instant au stade des candidatures.



La ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis réfléchit par exemple à l'idée de postuler pour accueillir les Bleus du 14 au 16 septembre prochain dans l'enceinte de l'Arena à Bordeaux, nouvelle salle inaugurée en janvier. Elle peut accueillir 7000 spectateurs. On parle également de la Kindarena de Rouen (5800 places) et de la U Arena à Nanterre (environ 25 000 places ?)



La capacité d'accueil du Stade Pierre-Mauroy (27 000 places) reste son atout numéro un. Son talon d'Achille ? La répétition des matchs de Coupe Davis pourrait finir par rendre jaloux les autres régions de France...



Clôture des candidatures fin avril, début mai.