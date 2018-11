Coupe Davis : à trois semaines de la finale France-Croatie, la ligue des Hauts-de-France affûte ses raquettes

Coupe Davis : à 3 semaines de la finale, la ligue des Hauts-de-France affûte ses raquettes

Xavier Dumortier, Responsable des structures de la Ligue des Hauts-de-France ; Patrick Brulez, Président de la Ligue des Hauts-de-France - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et Naoufel El-Khaouafi. Montage de Vincent Dusausoy.

Ils sont prêts. Les quelquess'apprêtent à vivre un mois mouvementé, à l'approche de la finale de la Coupe-Davis France-Croatie, au Stade Pierre-Mauroy.Sans surprise, il n'y a plus de places disponibles au stade de Villeneuve-d'Ascq pour, comme lors des précédentes finales France-Belgique (en 2017) et France-Suisse (en 2014)En attendant, et pour la cinquième fois en trois ans, les Bleus vont donc s'entraîner à Marcq-en-Barœul, à partir du 12. Tout doit être prêt à leur arrivée, d'autant plus qu'il faudra cette fois-ci s'exercer sur terre battue."On a d'abord refait la couverture du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a apporté une meilleure isolation thermique et acoustique pour le confort de tous les utilisateurs" explique Xavier Dumortier, responsable des structures de la Ligue."C'est une charge, c'est une mobilisation du personnel" souligne Patrick Brulez, président de la ligue régionale, "qui vont entre les gens, les stadiers, l'encadrement, les chauffeurs, ils sont ravis. Il faut pas leur dire que c'est la dernière."Pourtant, cette finale risque effectivement d'être la dernière au Stade Pierre-Mauroy : les deux prochaines éditions de la Coupe Davis sous sa nouvelle formule se tiendront à Madrid en 2019 et 2020