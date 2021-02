Coupe de France : aventure terminée pour l’Amiens SC battu par Metz sur deux buts gags

Malgré une copie majoritairement dominatrice, les Amiénois ont craqué par deux fois. Deux erreurs de concentration incompréhensibles ont offert la victoire et la place en 8e de finale de la Coupe de France aux Messins (2-1).

Metz (L1) a parfaitement exploité les erreurs d'Amiens (L2) et file vers les 8ème de finale de la Coupe de France.

Metz (L1) a parfaitement exploité les erreurs d'Amiens (L2) et file vers les 8ème de finale de la Coupe de France. • © Denis Charlet / AFP

La rencontre avait très mal commencé. Un coup de massue d’entrée. Les protégés d’Oswald Tanchot ne pouvaient pas plus mal débuter leur 32e de finale de Coupe de France au Stade de la Licorne face aux pensionnaires de Ligue 1 du FC Metz. 40 petites secondes et le filet des Picards tremblait déjà (0-1). Le Messin, Leya Iseka se jetait sur une passe en retrait hasardeuse de Gendrey plein axe (1-0).

C'est terminé au stade Crédit Agricole la Licorne, l'aventure Coupe de France s'achève ici pour les amiénois battus dans les toutes dernières minutes.

Rendez-vous samedi prochain en championnat contre le@GF38_Officiel !#ASCFCM 1-2#AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/0EyAxgBazV — Amiens SC (@AmiensSC) February 10, 2021

Unique erreur de la première période payée chèrement. D’autant qu’après l’ouverture du score, les Amiénois, efficaces au pressing, se sont montrés dominateurs (8 tirs dont 5 cadrés, 3 corners, 10 coups francs). Fébriles sur les rares offensives messines, le superbe travail d’Odey en fixation, suivi du centre millimétré de Mendoza et d’une frappe plat du pied léchée de Blin à la 51e minute récompensait enfin les initiatives picardes (1-1).

Un espoir séché par Yatabaré tout juste entré en jeu à la 90+2e. La première et seule intervention du milieu de terrain se résume à un remake raté de la main de Dieu. Dernière action avant les tirs-aux-buts, coup franc lointain pour Metz. Sentant la présence d'un Messin dans son dos, capable de claquer une tête, son bras s'est élevé. L'hébétement de ce dernier ne sauvera pas Amiens. Pénalty sifflé et transformé par Vagner (2-1). Amiens est éliminé et peut désormais se concentrer sur le championnat où il végète en 9e position.