Coupe de France : le LOSC dénonce des "injures racistes inacceptables" lors de la rencontre face au GFC Ajaccio

Au lendemain de la qualification du LOSC pour les 8èmes de finale de coupe de France face au Gazélec Ajaccio, le club nordiste annonce dans un communiqué avoir pris connaissance "avec consternation d’insultes à caractère raciste répétées dont ont été victimes certains de ses joueurs".

Parmi les joueurs visés, le milieu de terrain portugais Renato Sanches qui avait évoqué dans une publication postée dimanche soir sur Instagram des "commentaires racistes", comme "Renato va ramasser du coton".

Des spectateurs mis en cause

Lors de la rencontre en Corse pourtant disputée à huit-clos, quelques dizaines de spectateurs s’étaient réunis pour suivre le match "à quelques mètres seulement du terrain (…) au mépris des règles sanitaires et sécuritaires en vigueur", indique le LOSC. C’est d’ailleurs de ce côté que Sanches a délivré sa passe décisive pour le but du 2-0. Ils seraient à l'origine des injures racistes.

"Le club regrette par ailleurs que ces comportements, pourtant visibles et audibles des acteurs du match, n’aient donné lieu à aucune intervention de la part des organisateurs". Extrait du communiqué de presse du LOSC

Par communiqué interposé, le club Corse "tient à faire part de sa solidarité avec le LOSC (...) et de sa consternation face à des attitudes d'individus isolés qui n'ont pas leur place dans le monde du football", rappelant que ces agissements proviennent de supporters "se situant en dehors du stade".

Soutien total

Le LOSC apporte son "total soutien" aux différents joueurs concernés et rappelle "son engagement sans concession contre le racisme et plus globalement toute forme de discrimination".

Parallèlement, le club a annoncé mettre à disposition de la Fédération Française de Football et du GFC Ajaccio "tous contenus utiles en sa possession pour prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires".