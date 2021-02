Coupe de France : victoire de Beauvais à Longueau dans une rencontre 100 % picarde, l'AC Amiens qualifié face à Lesquin

Une rencontre 100% picarde s’est déroulée sur la pelouse du stade Emile-Noël de Longueau dimanche après-midi. Pour ce 7e tour de la coupe de France, L’AS Beauvais-Oise (N2) affrontait l’ESC Longueau (R1). Le match s’est tenu dans des conditions particulières. En raison de la crise sanitaire, le match s’est déroulé à huis-clos. Du côté de Longueau, les joueurs avaient moins d'entrainement dans les jambes, en raison de la dérogation tardive accordée par la préfecture de la Somme pour s’entraîner le soir pendant le couvre-feu. Enfin, la neige a pointé le bout de son nez durant la rencontre.

Les joueurs de Longueau s’entraînant avant le match. • © France Télévisions / Jean-Louis Croci

Parti favori, l’AS Beauvais-Oise confirme dès la première période. A la 19e minute, le milieu-offensif Haddou marque le premier but, suivi de Doré à la 31e minute. Mieux rentrés dans le second acte, les Longacoissiens croyaient remonter la pente lorsque Dobelle marque à la 66e minute. Mais en marquant un troisième but beauvaisien, Rodrigo a balayé les derniers espoirs de l’ESC Longueau. En gagnant 3 buts à 1, L’AS Beauvais-Oise se qualifie donc pour le 8e tour et affrontera Steenvorde (R1) le week-end prochain.

Autre club picard à se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France : l'AC Amiens (N3). Les Amiénois ont été impitoyables contre les Nordistes de l'US Lesquin (R1), marquant 4 buts à 0 (Martinez 9′, Khelif 44′, Jeno 48′, 53′). Ils affronteront dimanche 14 février les Pas-de-Calaisiens d'Aire-sur-la-Lys (R2).

Les joueurs d'Aire-sur-la-Lys (R2) se sont en effet imposés contre Chantilly (N3) ce dimanche après-midi, à l'issue de la série de tirs au but 4 à 1, une série rendue obligatoire par le match nul 1-1.

Trois autres club picards engagés dans ce 7e tour rentrent bredouilles à la maison. Itancourt (R1) a perdu à Loon-Plage (R1) 1-0. St-Quentin (N2) s'est incliné face à Arras (R1) 2-1 et Laon (R1) quitte la compétition sur une lourde défaite 4-0 face à Lambres (R1).