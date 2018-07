Coupe du Monde 2018. France-Belgique : les supporters des Diables ont la défaite amère

Ambiance tendue

Allez les Diables, si la France gagne c'est reparti pour 20 ans à les entendre s'en vanter #FRABEL #AllezLesDiablesRouges #REDTOGETHER — M e e n . (@MeenLbn) 10 juillet 2018

De la certitude à la désilusion

Je m’en moquais de vous battre ou non ce soir, car après avoir gagné conte le Brésil nous sommes les rois du monde mais vous êtes bien trop sûrs de vous. Il va falloir qu’on vous éclate. #BELFRA — La Rouleuse De Joie (@JeVaisVousDire) 10 juillet 2018

"Ils ne méritent pas cette finale"

On le savait des deux côtés de la frontière :. Mais depuis la victoire de la France 1-0 face aux Diables Rouges, les supporters belges ontLongtemps, le pays a rêvé de sa, dans une rencontre qui a ressemblé à uneplutôt qu'à une chaleureuse fête des voisins. Mais la "génération dorée" belge, jamais titrée, va devoirSur une lancée deavant les Bleus, les Diables semblaient pourtant mûrs pour ramasser l'or en Russie. Ca sera peut-être pour l'Euro-2020..."La frustration est là car on perd contre, on a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend, a souligné le gardien belge Thibault Courtois. C'est le foot, chacun joue avec ses qualités. Maisqu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné."Une. Avant la rencontre, les clichés sur la France ne manquaient pas...A Tournai, lors de la diffusion du match où quelques fans des Bleus s'étaient invités,. Après le coup de sifflet final, les Français laissent éclater leur joie.Une voiture de supporters s'arrête près d'un bar et ses occupants charrient un peu trop les Belges. "", a lancé un fan des Diables, soutenu par des dizaines d'autres selon 20 Minutes . Les Français s'en sortiront avec un verre de bière sur le pare-brise."Les regrets sont éternels,ce 10 juillet", commentait un présentateur de la RTBF à l'issu du match avant d'ajouter ", merci de nous avoir permis (...) grâce au foot d'oublier un peu tout et de".Sur les réseaux sociaux, les Belges semblaient pourtant. Mais à la fameuse 51e minute, c'est la. Les visages se crispent et la situation devient électrique."Unedes Français ! Une équipe qui se résume seulement à. Mais encore, une équipe n'ayant aucun respect envers leurs adversaires. Et ne parlons même pas de! Plus que déçue par des comportements pareils sur un match comme celui-ci", déclarait une supportrice à RTL à l'issu du match.Un autre témoin renchérit : "Je garderai deux choses amères de ce match :. Ils ne méritent pas cette finale". Le fair-play d'avant-match semble donc envolé après la défaite des Diables.Mais tout le monde n'a pas la victoire amère. Nathan, un petit supporter Belge d'une dizaine d'années interrogé par RTL, se dit fier de son équipe : "Oui je suis déçu. On croyait qu'on allait gagner la Coupe du Monde. [Mais]. On a quand même bien joué".Prochaine étape pour les Diables : la, ce samedi. Pas à la hauteur des espérances des supporters, maisde monter sur la troisième marche du podium.