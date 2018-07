Coupe du monde 2018 : où regarder le match France-Belgique en Picardie ?

Dans la Somme



Vous trouvez votre salon trop étroit pour regarder la demi finale France-Belgique ? Envie d'un bain de foule, ou simplement de partager la ferveur des supporters français ? Une ville proche de chez vous organise probablement une retransmission sur écran géant. Attention, il faut parfois s'y prendre à l'avance car les places sont limitées.● À Amiens, le match France-Belgique sera diffusé sur lesmardi soir. Les places sont gratuites mais limitées. Ainsi,au Coliséum ou à la boutique de l'Amiens SC dans l'espace commercial Shopping Promenade (Amiens Nord).● Comme pour les quarts de finale avec l'Uruguay,diffusera le match France Belgique mardi soir. rendez-vous dès 19h. Pas d'inscription nécessaire.● Le foyer rural dediffusera également le match. Gratuit et sans réservation.organise dans la salle des fêtes projection sur grand écran● À, on pourra aussi voir le match en direct mais en plein air cette fois. Il sera diffusé sur écran géant au Parc Songeons, qui accueillera les fans à partir de 19h.● Le cinéma(rue du Cimetière Saint-Rieul) retransmet aussi le match. Pas de réservation.Buvette et restauration sur place.● La ville depropose également aux supporters de l'équipe de France de partager ensemble le match de la demi-finale France/Belgique sur grand écran à l'Espace Culturel La Faïencerie - Salle de la Manufacture. Renseignements au 03 44 29 51 85 - sports@mairie-creil.fr ● À, rendez-vous à l'pour le prochain match de l’équipe de France face à la Belgique.Ouverture des portes dès 19h. L’entrée est gratuite, buvette sur place.● À, rendez-vous à la salle de réception du Chevalet. Ouverture des portes à 19h30. La salle peut accueillir 400 personnes. Les premiers arrivés seront prioritaires.● Le palais des sports Pierre-Ratte de Saint-Quentin propose aux supporters d'assister au match sur grand écran mardi.Si vous connaissez d'autres lieux où est retransmis le match et que nous n'avions pas mentionné dans cet article, n'hésitez pas à nous le dire ! Sur notre page Facebook en message privé ou à l'adresse redaction.picardie@francetv.fr