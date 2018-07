Coupe du Monde : 5 paris drôles (ou absurdes) en cas de victoire des Bleus ou de la Belgique

1. Une station RATP rebaptisée ?

Pari tenu… Mais si on gagne vous diffusez https://t.co/fywwnwtsp5 l’hymne @equipedefrance par Jean-Philippe Smet dans une de vos stations de métro ! Ok pour vous ?

#FiersdetreBleus#BELFRA#FRABEL#RATPSTIB — SergeleLapinRATP (@SergeLapinRATP) 9 juillet 2018

2. Un policier faisant la circulation avec un sombrero ?

Marc, Belge, policier. / © RTL.be

3. Plus de bières belges ?

Si la Belgique gagne je boycotte Leffe et Grimbergen

à contre coeur#FranceBelgique — (@rom_gones) 10 juillet 2018

4. Un nouveau langage ?

Si la Belgique gagne, je dis nonante jusqu'à la fin de mes jours — Jojo' (@JoykerHS) 10 juillet 2018

Uncroit toujours en son équipe. A tel point que cela l'amène parfoisQue ce soit du côté français ou du côté belge, la demi-finale de ce mardi soir a beaucoup inspiré les fans de foot. Florilège des paris les plusLa, qui gère le réseau de transports en commun bruxellois, n'a pas hésité à répondre à la, qui avait commencé le défi en publiant une photo de la station belge Hermann Debroux en... "Les Belges, qui n'ont pas froid aux yeux, ont en retour défié la RATP : "Merci de nous encourager @SergeLapinRATP, si on gagne ?", a répondu le métro bruxellois en publiant une photo de la station parisienne "Saint-Lazard" renommée ""...Pas de quoi effrayer la RATP,. En revanche, si les Bleus gagnent, le métro bruxellois devra diffuser la chanson d'un certain... C'est l'un des paris rapportés par nos confrères belges d'RTL . Si les Diables Rouges l'emportent, Marc,comme il l'avait fait en 1986, lors du Mondial au Mexique. Ambiance nostalgie.Celui-ci est risqué. Sur Twitter, un supporter français a en effet le pari, si la Belgique l'emporte, dedeux bières belges. Alors que les températures sont au beau fixe et que les apéros en terrasse se multiplient, il fallait oser...Cet autre internaute préfère quant à lui parier sur... son vocabulaire.





5. Une génération de Kylian ?

Si la France gagne la #CDM2018 j’appelle mon enfant Kylian . Mon fils fera parti de l’élite — Baby your love is my medecine (@Xxmax16) 6 juillet 2018

Bon c’est le moment je fais des paris incensé. Si la France gagne la coupe du monde, je fais un enfant à Madame et je l’appelle Kyllian. Si c’est une fille elle s’appellera Kyllian tu te demerdes — Kurosame Bejito (@VegetoGo) 10 juillet 2018

"Kylian ! Va ranger ta chambre !"





6. Une tournée gratuite !



La bière Jupiler a profité de ce match entre voisins pour se faire une promotion à peine masquée. Sur son site, le brasseur promet d'offrir une tournée de bière à toute la Belgique en cas de victoire des Diables Rouges.



© Capture d'écran promolife.be



D'autres marques surfent sur l'événement à moindre mesure. C'est le cas de Maes qui propose par exemple, à l’achat d’un pack, 10 bières gratuites sur les 24. L'occasion pour les supporters belges de profiter de la rencontre, toujours avec modération !





Bonus. Les coiffeurs heureux ?

Eh si la France gagne je fais ma tete blanche demain sinon je vous laisse choisir la couleur — L’Ignoré (@Kade_Rision) 10 juillet 2018

Si la France gagne la coupe du monde je me fais les cheveux cours — Dorian (@dorianrhnn) 10 juillet 2018

Bon bah si la France gagne la coupe du monde je suis blond... Pourquoi je fais des paris comme ça moi — Marc (@marc_kwl) 10 juillet 2018

si la france gagne je me fais une frange comme léa — emy (@emychto) 10 juillet 2018

si la France gagne le match la + la finale je fais mes cheveux bleu blanc rouge mdr — (@fiorelliogez) 10 juillet 2018

Si la France gagne je teint les cheveux en rose — Ibrahima Le Retardataire (@Ibraacisse) 10 juillet 2018

On ne compte plus les - trop - nombreux paris impliquant des changements capillaires parfois douteux. On vous laisse juger.Et à ceux qui oublieraient de tenir parole :