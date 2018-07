Coupe du Monde - Belgique / Brésil : Hazard - Neymar, duel de stars

© Fabrice COFFRINI, Odd ANDERSEN / AFP

"C'est dommage que Eden ne marque pas le 1-1": la remarque de son principal lieutenant Kevin De Bruyne, qui lui a volontiers laissé le statut de "star" de l'équipe malgré une saison plus aboutie en club, n'a pas valeur de reproche mais de simple constat. Contre le Japon (3-2) en huitièmes,a beaucoup tenté, frappé le poteau, fait une passe décisive... mais sans l'entrée décisive de, tout cela n'aurait servi à rien.Constat cruel, certes, mais qui offre un petit condensé de la carrière du Belge âgé 27 ans: un joueur brillant, à l'image de son titre de meilleur joueur d'Angleterre en 2014, mais qui n'a toujours pas réussi à passer le niveau supérieur pour aller titiller les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, voire Neymar.Car si le N.10 brésilien semble programmé pour remporter un jour le Ballon d'Or, une fois que les géantsauront rendu leur tablier, Hazard, aussi talentueux qu'il soit, en est encore très loin. A l'image de sa 8e place en 2015, son meilleur classement.La raison ? Son incapacité à peser lors des grands rendez-vous, que ce soit en Ligue des champions -- le seul trophée qui lui manque avec Chelsea -- avec seulement 8 buts inscrits en 38 matches, ou lors du quart de finale perdu avec lalors du Mondial-2014 contre l'Argentine (défaite 1-0)."Je suis beaucoup plus fort qu'il y a quatre ans au Brésil", a-t-il affirmé juste avant le match contre le Japon. "C'était le premier tournoi majeur pour beaucoup d'entre nous, et il faut de l'expérience pour les matches à élimination directe, donc ça pouvait être compliqué. (...) Nous avons le même niveau de maturité dans l'équipe, ce qui fera la différence cette fois-ci.""Il est l'un des meilleurs joueurs au monde", a salué son coéquipier brésilien en club, avec qui il a remporté le championnat d'Angleterre à deux reprise (2015, 2017). "Mais en ce moment je suis dans une autre équipe et je veux tout faire pour gagner. Je sais qu'on restera amis après.""C'est un joueur très humble et j'aime passer du temps avec lui au quotidien, en club. Mais maintenant le moment est venu pour chacun de nous de défendre notre camp et j'espère en sortir vainqueur", a ajouté le feu-follet auriverde qui croisera également Thibaut Courtois dans les buts des "".Auteur d'un doublé contre la Tunisie (dont un sur penalty) et de deux passes décisives, Hazard symbolise la puissance de feu offensive de la "générationdorée" belge avecou, meilleure attaque du Mondial-2018 avec 12 buts en quatre matches."Je crois qu'Eden est un vrai capitaine, a été un vrai leader et est toujours resté lui-même avec un tempérament qu'on aime. Il est toujours disponible pour être décisif avec son football, et le niveau jeu qu'il a montré a été excellent. Il a été décisif dans nos attaques mais a surtout démontré qu'il est un chef pour notre équipe", a salué son sélectionneur, jeudi.Mais pour espérer battre la formidable défense brésilienne (seulement un but encaissé), il faudra que le N.10 belge se montre plus précis dans le dernier geste que face au Japon. "Il va falloir gommer des petites choses mais maintenant on a un quart de finale contre le Brésil, un match fantastique à jouer, à nous d'être prêts", a lancé Hazard. Un message autant destiné à ses coéquipiers qu'à lui-même.